Vo vzduchu cítiť závan lepších časov

Ani by som vôbec nechcel klamať, ale musím hovoriť pravdu, tú, ktorá nám prúdi v žilách. Bez nej nám nebude ani telo predsa fungovať správne, pretože toxíny zariadia už to staré známe - nežiadané.

Ani by som vôbec nechcel klamať, ale musím hovoriť pravdu, tú, ktorá nám prúdi v žilách. Bez nej nám nebude ani telo predsa fungovať správne, pretože toxíny zariadia už to staré známe - nežiadané. Na Slovensku dnes máme toľko toxických splaškov, že nám len s určitosťou a presnosťou balistickej strely zachráni vedomie „veľký reset“ alebo detoxikácia.

Kde sa podela všetka racionalita a rozumová proporcionalita zdravého úsudku nad akoukoľvek životnou situáciou? Niekto nám ju musel zastrieť pred očami bez toho, aby sa len opýtal. Keďže všetci správne tušíme, kto to bol alebo aká skupinka to bola, nie je čo vysvetľovať a bližšie opisovať. Skutok sa stal a niečo vzniklo, tak razantne a v zástere strachu schované pre naše „potešenie“, že trvalo dlhú chvíľu až sme tomu prišli na koreň veci. Naša vedomosť a svedomitosť nás prinútila bojovať o to, čo sme tu budovali dlhé roky rokúce. Teraz je ten vhodný čas, aby doslova pukli ľady a prepustili na svet novú čistejšiu vodu, lebo je očividné, že všetci by sme sa potrebovali osviežiť veľkým dúškom čerstvej vody bez toxínov.

Dobrá správa je, že sa tak aj stane v najbližšej dobe. Sme pred cieľom, všetkým nám dochádzaju drahocenné ľudské sily, ale až v tomto momente sa ukáže, aký sme národ. Je tu čas, kedy musíme prekonať únavu, letargiu a beznádej, lebo práve sa nám po dlhom behu pred očami zobrazuje cieľ. Jeden veľký nadých nám s tým dobehom nepomôže. Treba sa obetovať, prekonať a nastaviť sa na najťažšiu časť maratónu, bez odychu, bez tekutín musíme zo seba vydať posledné, čo zostalo v nás. Ovácie budú veľkolepé a dokážeme si už po niekoľkýkrát, aký sme my národ bojovný, oddaný a milujúci spravodlivosť v jej podstate a neochvejnosti.