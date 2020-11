Slovensko, hrdosť a budúcnosť naša

Etiketa dnešných dní sa nám rozpadá pred nosom a niet v nej ani kúska sladkej príchuťe,ktorá by sa dala konzumovať ušnými lalokmi.

Kde sme sa to dostali, keď sme sa prestali starať do vecí spoločných či verejných. Hrdosť a jednota nami musí pretekať ako Dunaj cez našu zem. Jednotne a neustále sa musí hýbať,pretože ak zastane, naakumuluje sa a zanechá za sebou devastačné následky.

Vážení priatelia,mám pocit, že musíme zabrať na plné obrátky,nakoľko to, čo sme schopní robiť dnes, už zajtra môže byť nepodstatnou minulosťou. Upozorňujem a zároveň chcem poradiť,že doba sa bude meniť a práve sa to aj deje. Bude to bolieť a aj to momentálne bolí, s tým už nič nenarobíme, potrebné je sa vo svojom vnútri zomknúť a zahryznúť a vydržať ťažké časy nečasy. Len vaša vôľa, odhodlanie sa meniť a zlepšovať vás v dnešných časoch môžu zachrániť a urobiť šťastnými. Turbulencia a nestálosť vonkajšieho prostredia nás bude obklopovať neustále, je len na nás, či sa s jej rýchlosťou a premenlivosťou vyrovnáme.

V jednoduchosti to môžeme povedať alebo podsunúť ako formulku,že prežijú len najsilnejší a najschopnejší z nás. Páči sa vám to alebo nie, je to úplne nepodstatné. Primárne je najdôležitejšia vaša hrdosť,sila a odhodlanie čeliť náročným situáciam,takže važení, hore hlavu, vzpriamiť oči,r ozhýbať ruky, nohy a naštartovať svoju myseľ.

DRŽÍM PALCE.