IGI náš spasiteľ

Poďme sa všetci pokúsiť správať ako „Veľký Otec národa“ IGI. Bol by to dobrý nápad ako zruinovať i ruiny.

Navrhol by som nám všetkým, a to fakt veľkému množstvu ľudí, aby sme sa pokúsili správať ako veľký a neporaziteľný IGI. Ja chcem osobne vidieť, ako by to na Slovensku vyzeralo, keby si ľudia privlastnili jeho správanie,návyky a nebodaj navyše aj charakter(ak sa tu dá hovoriť o charaktere).

Sklamem vás,on charakter má, len ho niekde cestou k jeho sláve odpredal, lebo sa bál,že je už po záruke. Vráťme sa ale k meritu veci, o ktorom tu ideme pojednávať. Skúsim to najprv prirovnať ku vzťahu, ale takému tomu pevnejšiemu. Čo keby som začal niekoľkokrát denne manželke fabulovať o čomkoľvek (nebodaj by som ešte nepočúval jej rady), tak som na koberci pred domčekom do týždňa. No, IGI to tam celkom dlho ťahá pri takomto správaní,čiže niečo nie je v kostolnom poriadku s jeho „manželkou“. Zrejme mu slabo oponuje alebo sa utiahla do kúta a prečo tak činí? Však predsa jasne vidí, že jej manžel sa rúti do záhuby. Zjavne sa už vzdala a kašle na neho!

Výsledok je, prepáč IGI, ty nám vzorom nikdy nebudeš a nikdy sa nebudeme správať ako ty. My sme to zvážili vo svojom mysliacom vnútri a sorry,„MY SI TO POKAZIŤ nedáme“,takže už je najvysší čas prestať s tým cirkusom bez vstupného a spustiť opony k záveru.