Režim, ktorý stratil svoju tvár

Keby nám nezostalo nič na tanieri, možno by to bolo lepšie ako to, čo nás aktuálne obklopuje a priam prekrmuje spoza každého rohu. Nemyslíte? Začať od nuly je niekedy prospešnejšie a vášnivejšie ako sa váľať v starom blate.

Svet sa asi zbláznil a naša krajina s ním. To musím plnohodnotne uznať, že sa vieme aj my Slováci pochlapiť a nedopustili sme, aby sme zaostávali. Náš ľud bol vždy pracovitý a nie len slepo nasledoval. Sme inteligentní ľudia, určite áno. Pretože sme sa ku tomu tvrdo dopracovali! Preto si to treba vážiť a priznať si to. Môžeme toho spoločne dosiahnúť ešte oveľa viac, lebo len v jednote je najväčšia sila. Samozrejme tomu musí priať aj prostredie a spoločenská klíma.

V poslednej dobe ale všetci vidíme, že nám tu niekto narúša a deformuje náš spoločný výsledok a to je od neho nepekné. Už len preto, že my pociťujeme akoby nám podlamoval nohy, dehonestoval našu dôstojnosť a neveríme mu. Vnáša nám tu jemný vánok diktatúry a je veľmi diskutabilné, či sa tento vánok počase nezmení na vietor a nezničí nám všetky pevné základy našej mladej demokracie. Kto by to z nás chcel? Preboha asi nikto, aj keď ako sa hovorí nikdy nevieš, možno niekomu by to vyhovovalo. Dúfam, že tento scenár ale vôbec nedostane priestor na premiéru.

Aká diskusia alebo skôr proaktivita by mala prísť a uzrieť svetlo sveta, aby sme sa pre začiatok len trošku začali viac venovať prerodu našej spoločenskej situácie, ktorá je tu momentálne usadená? Pokiaľ nič neurobíme, tak nám tu zapustí koreňe a verte mi, že si na ňu zvykneme. Chirurgický rez by sme mali zrealizovať práve teraz a musí byť rázny s presnosťou balistickej strely. Verím, že nikto z nás tu nechce, aby on aj jeho deti tu žili za pár rokov v nejakej odnoži diktátorského režimu. Takže na záver by som podčiarkol a upozornil, áno v ťažkych korona časoch sme na chvíľu stratili svoju tvár, ale sme tu, sme živí a musíme pri všetkej úcte nakopnúť našu spoločnú vrtuľu do riťky a pohnúť sa správnym smerom do budúcnosti.