„Priemer“ náš každodenný! Snáď by sme už všetci mohli pochopiť čo ten náš „Priemer“ od nás chce alebo skôr on by nám mal vysvetliť prečo sa správa ako najnepríčetnejšia osoba v tejto krajine. To by bol úvod.

„Priemer“ náš každodenný!

Snáď by sme už všetci mohli pochopiť čo ten náš „Priemer“ od nás chce alebo skôr on by nám mal vysvetliť prečo sa správa ako najnepríčetnejšia osoba v tejto krajine. To by bol úvod.

Snažím sa celý život ak sa to dá pozerať sa na veci okolo seba z mnohých uhlov alebo z viacerých optík,ktoré si tak rád nasadím pri skúmaní okolností na svoje oči. No a v tomto prípade by som odporučil čisto použiť analyticko logické myslenie, lebo nič viac nie je potrebné vážený. Veci sú jasné a musíme sa len spojiť a podporiť ich vznik,existenciu a zánik. Zánik chcem obzvlášť vypichnúť lebo on je ten, čo nám teraz paradoxne pomôže v dnešných časoch nečasoch. Jedná sa o zánik energie zoskupenia,ktoré tu u nás dostalo šancu sa prezentovať alebo ukázať, ako dozrelo a čoho je vlastne schopné (takmer ničoho).

Môj záverečný výstup by som zhrnul veľmi krátko. Sklamalo,zradilo a mohlo by sa fakt už pominuť(pobrať kade lachšie),lebo všetci sme nahnevaní teda aspoň tí,ktorí tieto dni berú akoby nám po privolaní sanitky ošetrujúci lekár namiesto akútnej adekvátnej pomoci pichol do žily novičok.

Ďakujem s pozdravom

Prebratý občan

PS: budúcnosť je v nás!